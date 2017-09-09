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Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı; 4 gözaltı!

Bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı

09 Eylül 2017 04:57

Afyonkarahisar'da girdikleri bir kafede kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheliler ayrıca 2 kişinin de evinde arama gerçekleştirdi. Söz konusu kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. 
Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

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