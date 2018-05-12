T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte polis ve gazeteci kimliği ile yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polisin şüphelendiği Hacı Musa K

12 Mayıs 2018 12:35

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polisin şüphelendiği Hacı Musa K.\'nin (25) üzerinden şarjör, polis telsizi, sahte polis ve gazeteci kimlik kartı çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus Timleri, Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı içerisinde şüphelendikleri Hacı Musa K.\'yi durdurdu. Ekipler, Hacı Musa K.\'nin üst aramasında şarjör, polis telsizi, polis kimlik kartı ve gazeteci kimliği buldu. Kimlik kartlarının sahte olduğu tespit edilince, şüpheli gözaltına alındı. Hacı Musa K. sorguya alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAMusaAsayişMüdürlüğüYunus Timleri SeyhanParkıEkipler Hacı MusaKimlikHacı MusaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24