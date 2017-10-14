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Sahte polis kimliğiyle yakalandı, çok sayıda suçtan arandığı belirlendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından kaydı bulunan cezaevi firarisi 34 yaşındaki Mustafa Kürüm, üzerinde sahte polis kimliğiyle yakalandı

14 Ekim 2017 18:00

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, \'dolandırıcılık\' ve \'resmi evrakta sahtecilik\' suçlarından kaydı bulunan cezaevi firarisi 34 yaşındaki Mustafa Kürüm, üzerinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.
Antalya\'da emlak ofisi açan Mustafa Kürüm\'ün, ortaklık teklif ettiği iki kişiyi 25\'er bin lira dolandırdığı iddia edildi. İddialar ve şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kürüm\'ü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, \'Mustafa K.\' adına düzenlenmiş sahte polis kimliği ele geçirildi. İstanbul, Malatya ve Gümüşhane\'de birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen Mustafa Kürüm\'ün GBT sorgusunda, 2008 yılında cezaevinden firar ettiği, hakkında, Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesi\'nin yakalama kararı bulunduğu belirlendi. \'Resmi evrakta sahtecilik\' ve \'dolandırıcılık\' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Mustafa Kürüm, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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