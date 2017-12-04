Sahte polis, gerçeğine yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kendisini polis olarak tanıtıp işyerlerinden para istediği öne sürülen Hakan Ç., gerçek polislere yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kendisini Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli polis olarak tanıtan Hakan Ç., sokaktaki işyerlerine girerek para istedi. Hakan Ç.\'den şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen Hakan Ç.\'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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