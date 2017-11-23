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Sahte plakalı kamyonetin 118 icrası ve 2 yakalaması çıktı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, polisin şüphesi üzerine incelenen park halindeki kamyonetin sahte plakalı olduğu, üzerinde 118 haciz ve 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi

23 Kasım 2017 15:58

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, polisin şüphesi üzerine incelenen park halindeki kamyonetin sahte plakalı olduğu, üzerinde 118 haciz ve 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Trafikten men edilen kamyonet, otoparka götürüldü.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nde görevli polisler, sabah mesaiye geldiğinde, şube önünde park halindeki 03 AH 251 plakalı kamyonetin sorgulanması için trafik ekibi çağırdı. Trafik ekibinin yaptığı ilk sorgulamada, araçla ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı; ancak aracın plakasında mühür olmadığını gören trafik polisleri, kaputunu açtırarak, şase numarası üzerinden yaptıkları sorgulamada, gerçek plakasının 03 KN 808 olduğunu belirledi. Gerçek plakası üzerinden yapılan sorguda ise kamyonet üzerinde 118 icra ve Afyonkarahisar Bolvadin Mal Müdürlüğü\'nden 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Trafikten men edilen araç, otoparka götürüldü.

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