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Sahte pasaportla umreye gitmek isteyen 98 Uygur yakalandı

Atatürk Havalimanı'ndan tutulan 98 Uygurlu sınır dışı edilmek için İstanbul Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek

18 Mayıs 2016 01:13

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'den İstanbul'a gelen ve sahte Kırgızistan pasaportuyla umre için Suudi Arabistan'a gitmeye çalışan 98 Uygur, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Urumçi'den tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 98 Uygur, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalindeki pasaport kontrollerinin ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Haberler.com'un haberine göre, pasaport kontrolünden aldıkları biletleri göstererek geçen Uygurlu yolcular, transit salonunda bekleyen K.T, A.S, K.A, ile K.R. isimli kişilerden, daha önceden hazırlanan sahte Kırgızistan pasaportları ile Cidde'ye gitmek için hazırlanmış biniş kartlarını teslim aldı.

Bu sırada grubu takip eden polis ekipleri, umre için Cidde uçağına binmek üzere hareket eden 98 Uygur ile onlara sahte pasaport temin eden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Atatürk Havalimanı'nda tutulan 98 Uygur'un sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç idaresi yetkililerine teslim edileceği, sahte pasaport düzenleyen 4 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

 

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