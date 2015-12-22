Sahte pasaportla Almanya'ya girdiler

Bild gazetesi, Alman hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde, söz konusu kişilerin aynı yerden

alınmış pasaportlarla ülkeye giriş yaptıklarını yazdı. İki Paris saldırganının pasaportlarının da aynı

yerden alındığı kaydedildi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, tek tek tüm sığınmcıların

pasaportlarının incelenmesini istedi.

Habere göre, söz konusu pasaportlar üzerlerine sahte veriler girilmiş orijinal pasaportlardan

oluşuyor.

Pasaportların IŞİD saldırganlarının pasaportlarında olduğu gibi sahte olduğuna yönelik işaretler

taşıdığı belirtildi.

Sahte pasaportlarla Almanya'ya giren kişilerin bulunamadığı, ülkeye girerken parmak izlerinin de

alınmadığı bildirildi.

Sahte pasaportların kaydı 13 Kasım'daki saldırılardan önce yapıldı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi,

pasaportların sadece kopyalarının olduğunu ve 2013 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen Rakka

kentine kayıtlı olduğunu açıkladı.

Hafta sonu basına yansıyan haberlerde, Suriye, Irak ve Libya’nın

pek çok kentinde resmi dairelerin

kontrolünü eline geçiren IŞİD'in elinde on binlerce gerçek pasaport bulunduğu belirtilmişti.