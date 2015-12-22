Sahte pasaportla Almanya'ya girdiler

Bild gazetesi, Alman hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde, söz konusu kişilerin aynı yerden
alınmış pasaportlarla ülkeye giriş yaptıklarını yazdı. İki Paris saldırganının pasaportlarının da aynı
yerden alındığı kaydedildi.
Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, tek tek tüm sığınmcıların
pasaportlarının incelenmesini istedi.
Habere göre, söz konusu pasaportlar üzerlerine sahte veriler girilmiş orijinal pasaportlardan
oluşuyor.
Pasaportların IŞİD saldırganlarının pasaportlarında olduğu gibi sahte olduğuna yönelik işaretler
taşıdığı belirtildi.
Sahte pasaportlarla Almanya'ya giren kişilerin bulunamadığı, ülkeye girerken parmak izlerinin de
alınmadığı bildirildi.
Sahte pasaportların kaydı 13 Kasım'daki saldırılardan önce yapıldı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi,
pasaportların sadece kopyalarının olduğunu ve 2013 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen Rakka
kentine kayıtlı olduğunu açıkladı.
Hafta sonu basına yansıyan haberlerde, Suriye, Irak ve Libya’nın
pek çok kentinde resmi dairelerin
kontrolünü eline geçiren IŞİD'in elinde on binlerce gerçek pasaport bulunduğu belirtilmişti.