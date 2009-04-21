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Dünya

Sahte parfüm taşıyan TIR, Macaristan'ı geçemedi

Macaristan'a Romanya'dan giriş yapan ve Türkiye'den yüklendiği öğrenilen Hollanda plakalı bir TIR'da 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

21 Nisan 2009 03:00

Macaristan'ın Romanya sınır kapısı olan Nagylak'dan Macaristan'a giriş yapan Hollanda plakalı bir TIR'ın yük bölümünde, tekstil ürünleri arasına gizlenmiş 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Macaristan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda aranan Hollanda plakalı TIR'ın yük bölümüne gizlenmiş olan sahte parfümlerin piyasa değerinin 220 milyon forint (1 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Macaristan Gümrük Muhafaza Birliği Sözcüsü Yüzbaşı Eva Varga Nemedi, yaptığı açıklamada, meslektaşlarının, Türkiye'den yüklenen Hollanda plakalı TIR'ı röntgen cihazına soktuklarını, röntgende, yük bölümünde tekstil ürünlerinin yanısıra kartonların içinde şişelerin farkedildiğini söyledi.

40 bin adet şişeden oluşan sahte parfümlere el konulurken, uyruğu açıklanmayan TIR'ın sürücüsü, kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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