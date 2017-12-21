Sahte parayla yakalanıp, gözaltına alındı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'da polisin durdurduğu otomobilde, hepsi sahte olmak üzere 200 TL\'lik 7, 50 TL\'lik de 9 banknotla yakalanan M.Ç., gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, dün ihbar üzerine Ankara plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobili kullanan M.Ç.\'nin üzerinde yapılan aramada hepsi sahte olmak üzere 200 TL\'lik 7, 50 TL\'lik de 9 banknot ele geçirildi. Polis ekipleri, sahte paralara el koyarken, M.Ç.\'yi ise gözaltına aldı. M.Ç.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

