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Sahte parayla kurbanlık almak isterken yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 3 ayrı sahtecilik suçundan aranan N

01 Eylül 2017 04:30

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 3 ayrı sahtecilik suçundan aranan N.Y., sahte parayla kurbanlık almaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi\'nde meydana geldi. Canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen N.Y.\'nin tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, kimlik sorgusu yaptı. 3 ayrı sahtecilik olayından arandığı belirlenen N.Y.\'nin kurbanlık almak istediği paraların da sahte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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