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SAHTE PARAYLA EKMEK ALMAYA 20 AY HAPİS KOCAELİ (A.A)

12 Temmuz 2011 16:23

-SAHTE PARAYLA EKMEK ALMAYA 20 AY HAPİS KOCAELİ (A.A) - 12.07.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fırından 100 liralık sahte banknotla ekmek aldığı iddia edilen sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yusuf Vural ile müştekiler Ali Bunukçu ve Betül Yavuz katılmadı.  Mahkeme Başkanı Yusuf Coşkun, sanığın daha önceki duruşmalarda savunmasının alındığını belirterek, duruşmaya devam edilmesine karar verdi.  Cumhuriyet savcısının mütalaasının okunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceki duruşmalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran heyet, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Sanığa ayrıca bin lira ceza verildi.  Cumhuriyet Savcısı Mehmet Velican'ın hazırladığı iddianamede, 22 Ocak 2009'da İstasyon Mahallesi'ndeki Ali Bunukçu'ya ait ekmek fırınına giren Yusuf Vural'ın aldığı 6 ekmek karşılığında fırın sahibine sahte 100 lira vererek para üstünü alarak fırından ayrıldığı, sanığın aynı gün Köseköy Mahallesi'ndeki bir markette 100 lira vererek kontör almaya çalıştığı sırada fark edildiği belirtiliyordu. 

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