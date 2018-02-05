Sahte parayla dolandırıcılığa 2 tutuklama

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde sahte parayla alışveriş yapıp, esnafı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suat Pekşen (39) ve Cihan Şirin (32), tutuklandı.

Erbaa ilçe merkezindeki iki esnafın, sahte parayla kendilerinden alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis sahte paraları veren kişilerin Suat Pekşen ve Cihan Şirin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla şüpheliler Samsun’da yakalandı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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