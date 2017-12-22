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Sahte paralarla esnafı dolandıran 2 kişi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU kent merkezinde ve Gerede'de sahte paralarla esnafı dolandırdığı iddia edilen 2 kişi, Çankırı'da yakalanarak gözaltına alındı

22 Aralık 2017 21:33

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU kent merkezinde ve Gerede\'de sahte paralarla esnafı dolandırdığı iddia edilen 2 kişi, Çankırı\'da yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 3, Gerede ilçesinde 1 iş yerine sahte para vererek alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kentten ayrıldıkları aracın plakasını tespit etti. Çankırı\'ya giden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil içinde bulunan D.Z. (38) ve K.K.\'yi (35) yakaladı. Şüphelilerin yakalanacakları sırada yola attıkları sahte banknotlarla, sahte para vererek elde ettikleri düşünülen 1200 TL paraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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