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Sahte paralarla 3 büyükbaş hayvan alıp ortadan kayboldular

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesi Yeşilbağ mahallesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi, sahte paralarla Cuma Şahin'ait 3 büyükbaş hayvanı 15 bin liraya satın aldı

07 Kasım 2017 15:22

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesi Yeşilbağ mahallesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi, sahte paralarla Cuma Şahin\'ait 3 büyükbaş hayvanı 15 bin liraya satın aldı. Dolandırıcılık olayı, Şahin\'in paraları bankaya yatırmak istemesiyle ortaya çıktı.
Çiftçi 50 yaşındaki Cuma Şahin, ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvanı satmak için internete ilan verdi. İlanı gören kimliği belirlenemeyen 3 dolandırıcı sahte plakalı bir araç ile Yeşilbağ Mahallesine gelerek satıcı ile pazarlık etmeye başladı. 3 büyükbaş hayvanı 15 bin TL’ye satan Şahin parayı nakit olarak aldı. Sattığı büyükbaş hayvanları bu kişilerin aracına yükleyen Şahin ardından bankaya giderek 15 bin TL’yi hesabına yatırmak istedi. Paraların sahte olduğunu öğrenen çiftçi, neye uğradığını şaşırarak jandarmaya gidip dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri şüphelilerin bulunabilmesi için soruşturma başlattı.

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