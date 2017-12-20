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Sahte para şüphelisi adliyeye sevk edildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A

20 Aralık 2017 17:06

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.K.Ö. adliyeye sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Caddesi\'nde işyerleri bulunan esnaf, alışveriş yapan biri kişinin sahte para verdiğini belirterek polise şikayette bulundu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu, esnaf 200 TL\'lik sahte banknotlar verdiği ileri sürülen A.K.Ö.\'yü gözaltına aldı. A.K.Ö.\'nün bazı illerde sahte para suçundan arandığı belirtildi. A.K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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