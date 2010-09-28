-''SAHTE PARA'' İŞADAMINI TUTUKLATTI KOCAELİ (A.A) - 28.09.2010 - Spor Toto 2. Lig Grup Kırmızı'da mücadele eden Kocaelispor'u satın almak için getirdiği paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan işadamı Fuat Donay tutuklandı, diğer iki zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı. 17 Eylülde Kocaelispor'un KEV Sefa Sirmen Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere gösterdiği banknotların sahte olduğu tespit edilmesi üzerine Manisa'da gözaltına alınan işadamı Fuat Donay ile sahte paraları sakladıkları öne sürülen Fatma Ç. ve Hüseyin Y, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Fatma Ç. ve Hüseyin Y. savcılıkça serbest bırakıldı, Fuat Donay ise ''Parada Sahtecilik'' suçundan tutuklanarak, İzmit C Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İşadamı Fuat Donay, basın toplantısında gazetecilere gösterdiği ''527 bin Avro''nun sahte olduğu gerekçesiyle Kocaelispor yöneticilerince darp edilmiş, başlatılan soruşturma kapsamında Merkez Bankası Kocaeli Şubesine gönderilen banknotların sahte olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Donay ile sahte paraları sakladıkları öne sürülen Fatma Ç. ve Hüseyin Y. Manisa'da gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilmişti.