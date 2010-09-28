T24 LogoT24 Logo
Gündem

''SAHTE PARA'' İŞADAMINI TUTUKLATTI KOCAELİ (A.A)

28 Eylül 2010 23:39

-''SAHTE PARA'' İŞADAMINI TUTUKLATTI KOCAELİ (A.A) - 28.09.2010 - Spor Toto 2. Lig Grup Kırmızı'da mücadele eden Kocaelispor'u satın almak için getirdiği paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan işadamı Fuat Donay tutuklandı, diğer iki zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı. 17 Eylülde Kocaelispor'un KEV Sefa Sirmen Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere gösterdiği banknotların sahte olduğu tespit edilmesi üzerine Manisa'da gözaltına alınan işadamı Fuat Donay ile sahte paraları sakladıkları öne sürülen Fatma Ç. ve Hüseyin Y, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Fatma Ç. ve Hüseyin Y. savcılıkça serbest bırakıldı, Fuat Donay ise ''Parada Sahtecilik'' suçundan tutuklanarak, İzmit C Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İşadamı Fuat Donay, basın toplantısında gazetecilere gösterdiği ''527 bin Avro''nun sahte olduğu gerekçesiyle Kocaelispor yöneticilerince darp edilmiş, başlatılan soruşturma kapsamında Merkez Bankası Kocaeli Şubesine gönderilen banknotların sahte olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Donay ile sahte paraları sakladıkları öne sürülen Fatma Ç. ve Hüseyin Y. Manisa'da gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24