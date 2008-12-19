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Dünya

Sahte mühendis 30 uçak denetlemiş

Sahte lisans ve sertifikalarla, Qantas Havayolları'nda uçak mühendisi olarak çalışan bir kişi yakalandı.

19 Aralık 2008 02:00

Avustralyalı Timothy McCormack'ın  (26), sahte lisans ve sertifikalarla, on ay boyunca Qantas Havayolları'nda uçak mühendisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Hiçbir şey bilmemesine rağmen uçak denetleyip binlerce yolcunun hayatını tehlikeye atan ve "patolojik yalancı" olduğu belirlenen  McCormack , üç yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da mahkeme McCormack'ı 50'den fazla suçtan yargıladı. Şimdiye kadar 30 uçak denetlediği bildirilen sahte mühendisin eylemlerinin felaketle sonuçlanabileceğini kabul ettiği belirtildi.

3,5 yıl ceza alan McCormack'ın iyi hal durumunda 2 yıl içinde şartlı tahliyeyle serbest kalabileceği belirtiliyor.

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