Sahte mühendis 30 uçak denetlemiş

Avustralyalı Timothy McCormack'ın (26), sahte lisans ve sertifikalarla, on ay boyunca Qantas Havayolları'nda uçak mühendisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.



Hiçbir şey bilmemesine rağmen uçak denetleyip binlerce yolcunun hayatını tehlikeye atan ve "patolojik yalancı" olduğu belirlenen McCormack , üç yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.



Avustralya'da mahkeme McCormack'ı 50'den fazla suçtan yargıladı. Şimdiye kadar 30 uçak denetlediği bildirilen sahte mühendisin eylemlerinin felaketle sonuçlanabileceğini kabul ettiği belirtildi.



3,5 yıl ceza alan McCormack'ın iyi hal durumunda 2 yıl içinde şartlı tahliyeyle serbest kalabileceği belirtiliyor.