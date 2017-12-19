SAHTE  MİT VE POLİS KİMLİK KARTLARI BASIYORLARDI

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda , sahte MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans

diplomaları, avukatlara ait baro kartları ve sarı basın kartları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul\'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Fatih ve Gaziosmanpaşa\'da matbaa olarak kullanılan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.H.K, ve K.I gözaltına alınırken yapılan aramada sahte düzenlenen MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil

belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kimlik kartları, sarı basın kartları, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık

raporları, silah taşıma ruhsatları, tapu senetleri, vergi levhaları, elektrik ile su faturaları ve yeni ehliyet kartları ele geçirildi.

Sahte belgelerin bin lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden D.H.K. ve K.I, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-JANDARMA KAMERASI

-Operasyondan görüntü