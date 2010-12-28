-SAHTE MİMARLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU BURSA (A.A) - 28.12.2010 - TMMOB Mimarlar Odası, özel üniversiteler adına düzenlenmiş sahte diplomalarla mimarlık yaptıkları ve çok sayıda projeye imza attıkları belirlenen 42 kişi hakkında yasal işlem başlattı. TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Mutlu, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aylarda ülke genelinde bir çok şehirde sahte diplomalarla mimarlık yapan kişilerin olduğu yönünde bir ihbar aldıklarını bildirdi. Bu ihbarlar doğrultusunda olayla ilgili bir araştırma başlattıklarını belirten Mutlu, ''Araştırmada bizi de şaşırtan bir sonuçla karşılaştık. Şu ana kadar 42 kişinin sahte diplomayla mimarlık yaptıklarını belirledik'' dedi. Mutlu, söz konusu 42 kişinin de diplomalarının KKTC'deki özel üniversiteler adına düzenmiş olduğunu kaydederek, ''Bu kişilerin Kıbrıs'taki özel üniversiteler adına düzenlenmiş sahte diplomalarla YÖK'e başvurduklarını, buradan aldıkları denklik belgelerini notere onaylattırdıktan sonra odalara kayık yaptırdıklarını ve gerçek mimarlar gibi projelere imza atmaya başladıklarını tespit ettik'' diye konuştu. Bunların arasında birçok şehirde belediyelerin projelerine imza atan kişilerin olduğunun belirlendiğine dikkati çeken Mutlu, belediyelerle de irtibata geçerek projelerin geçersiz olduğunu bildirdiklerini anlattı. -SAHTE DİPLOMALI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ- Mutlu, sahte diplomalı bazı mimarların belediyelerdeki projelere attıkları imzaların yanı sıra Kamu İhale Kurumu'ndan ihale aldıklarının da anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Şimdi bu kişilerin imzaları geçersiz olduğu için ruhsatların iptal edilmesi, yerine o projeyi gerçek mimarın üstlenmesi gerekiyor. Belediyeler bu konuda çalışmalara başladı. Kamu İhale Kurumu da ihaleleri iptal etti. Bu 42 kişinin arasında bir de belediye meclis üyesi var. Kartal Belediyesindeki bu meclis üyesi de sahte diplomayla mimarlık yapıyor. Belediye başkanı bu kişinin istifasını isteyecekti. Biz oda olarak bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aralarında bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu 42 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sahte diplomaların 20 bin ile 40 bin lira arasında fiyatlarla temin edildiği yönünde bir bilgiye de ulaştık.'' -SAHTE DİPLOMALI MİMARLARIN KAYITLI OLDUKLARI ODALAR- Mutlu, Doğu Akdeniz, Girne Amerikan, Lefke Avrupa, Uluslararası Kıbrıs ve Yakındoğu Üniversiteleri adına düzenlenmiş sahte diplomalarla mimarlık yaptıkları belirlenen bu kişilerden 12'sinin İstanbul Mimarlar Odası'na kayıtlı olduğunu bildirdi. Necip Mutlu, İstanbul'un yanı sıra Ankara'da 6, Gaziantep'te 5, Bursa'da 4, Diyarbakır'da 3, Adana, Antalya, İzmir ve Trabzon'da 2'şer, Van, Mersin, Balıkesir ve Konya'da 1'er sahte diplomalı mimarın odalara kayıtlı olduğunun belirlendiğini ve kayıtlarının silindiğini sözlerine ekledi.