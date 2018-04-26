Sahte mehdiye Cumhurbaşkanına hakaretten ikinci gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de kendini \'mehdi\' ilan ettiği öne sürülen Hüseyin A. (40) Cumhurbaşkanına hakaretten ikinci kez gözaltına alındı.

Cumhuryet Meydanı\'nda pazar günü Ak Parti Gençlik Kolları\'nın üyelik standını tekmeleyip, Cumhurbaşkanına hareket ettiği öne sürülen Hüseyin A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisini \'mehdi\' ilan ettiği öne sürülen Hüseyin A., bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'ne gitti. Hüseyin A.\'nın Belediye Başkanı ile görüşme isteği, randevusu olmadığı gerekçesiyle kabul görmeyince, iddiaya göre, yineyetkililere ve Cumhurbaşkanına hakaret etti. Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A., emniyete götürüldü.



FOTOĞRAFLI