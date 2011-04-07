-SAHTE MALİYECİLERDEN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı isminin kullanıldığı 1 milyon liralık kargo vurgununu ortaya çıkardı. Son günlerde Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına, çeşitli kişi ve kuruluşlara gönderici kısmında ''Maliye Bakanlığı-Maliye Teftiş Kurulu'' yazan bazı zarf ya da kolilerin PTT ya da diğer kargo şirketleri aracılığıyla ödemeli olarak gönderilmesi yöntemiyle para tahsil edildiğine ilişkin ihbarlar geldi. Maliye müfettişleri bu ihbarlar üzerine hemen harekete geçti. Yapılan ön araştırmada öncelikle Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere bu şekilde ödemeli kargo gönderildiği, diğer kişi ve kuruluşlara da kargo gönderme işleminin sürdüğü belirlendi. Yapılan araştırmada Ankara'da yerleşik bazı kişilerin, yine başkentte kurulu bir şirketle bu organizasyonu gerçekleştirdiği tespit edildi. Organizasyonda yer alan kişilerin PTT ile de 50 bin adetlik bir kargo gönderisi sözleşmesi yaptığı, her bir kargo için de 2 lira ödemeyi taahhüt ettiği belirlendi. Diğer bazı kargo şirketleriyle de görüşüldüğü tespit edilirken, organizasyonun bu yolla vatandaştan 1 milyon lira toplamayı amaçladığı anlaşıldı. -BU KADARI KİMİN AKLINA GELİR?- Organizasyona göre, PTT ile kargo sözleşmesi yapan organizasyon elemanları, binlerce zarf ve küçük kutular hazırladı ve bunların üzerine ''Maliye Bakanlığı-Maliye Teftiş Kurulu'' kaşesi bastı. Türkiye'deki bütün otellerin adreslerinin de alındığı olayda, söz konusu zarflar, PTT kargosuyla öncelikle otellere, daha sonra da diğer kişi ve kuruluşlara gönderilmeye başlandı. Kargo karşılığında alıcıdan 19 lira ücret istenirken, bunun 2 lirası PTT'ye ödendi, geri kalanı da organizasyonu gerçekleştirenlerin cebine girdi. Bu şekilde de binlerce kargo gönderildi. Alıcılar da, PTT'nin kendilerine ulaştırdığı Maliye Bakanlığı kaşeli kargoyu, Maliyenin ''Yeniden Yapılandırma Uyarı Mektubu'' ya da, ''Vergi Tebligatı'' sanarak teslim aldı., -KARGOLARDAN KPSS SORULARI ÇIKTI- Ancak kişi ve kuruluşların PTT görevlilerinden aldığı Maliye Bakanlığı kaşeli zarflardan ve paketlerden öğretmen adaylarının 2002 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Sınav soruları çıktı. Bazı kargolarda ise mali mevzuat olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine alıcıların bir bölümü hemen Maliye Bakanlığını arayarak, durumdan haberdar etti. -MALİYE MÜFETTİŞLERİ İŞBAŞINDA- Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu da, ihbarlar üzerine hemen harekete geçti ve olaydan Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şubesini de haberdar etti. Maliye müfettişlerinin Ankara Emniyeti ve PTT Teftiş Kurulu ile koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, organizasyon ortaya çıkarıldı. Henüz alıcılara ulaşmamış 1.100 adet dokümana da posta işlemi tam gerçekleşmeden el konuldu. Diğer kargo şirketleri de uyarıldı. Teftiş Kurulu, Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunurken, ilgililer hakkında yürütülen araştırma ve incelemenin devam ettiği belirtildi. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu yetkilileri de, Teftiş Kurulu adını kullanarak kişi ve kuruluşlara gönderilen kargolar için alıcıların kesinlikle hiçbir ödeme yapmaması ve durumu derhal Savcılıklara iletmesi uyarısında bulundu. Öte yandan Maliye Teftiş Kurulu adına kişi ve kuruluşlara telefon açıldığı da belirlendi. Kendisini Maliye Müfettişi olarak tanıtan bir kişinin bu yolla dergi pazarlamaya çalıştığı anlaşılınca, Teftiş Kurulu, bu kişilere de inanılmamasını istedi.