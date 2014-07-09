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Sahte Kürt para birimi tasarımları dolaşmaya başladı

Irak'ın bölünmesi gündeme gelince, sosyal ağlar üzerinden Kürdistan paralarının tasarımları dolaşmaya başladı

09 Temmuz 2014 20:02

Irak’ta yaşanan kriz, ülkenin bölüneceği konusu tartışmaları beraberinde getirdi. Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ülkenin birkaç ay içinde referanduma giderek “kendi kaderine karar vereceğini” söylemesinin ardından bağımsız Kürdistan kurulacağı tartışmaları da gündeme geldi.

Radikal'de yer alan haberde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte kendi para birimini kullanmaya başlayabileceği de tartışılıyor.

Bu tartışmalar arasında internette “sahte” Kürt para birimi tasarımları dolaşmaya başladı. Bu tasarımların bazıları 2011 yılına kadar gidiyor.

Rudaw sitesinin haberine göre işadamları şimdiden Kürdistan parasının tasarımının hazır olduğunu belirtti.

Ancak yetkililer yaptıkları açıklamalarda şimdilik bu söylentilere kulak asılmamasını belirtiyor. 

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