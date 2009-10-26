Sahte kloncu bilim insanı mahkum oldu



Güney Koreli sahte kloncu bilimadamı Hwang Woo-suk, kök hücre araştırmasıyla bağlantılı olarak mahkum oldu.



Seul Merkez Bölge Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada 56 yaşındaki bilimadamının suçlu olduğuna hükmetti. Hwang'ın ne ceza alacağı bir sonraki duruşmada açıklanacak. Savcılar Hwang için 4 yıl hapis cezası istiyor.



Hwang, uydurma bahanelerle fon sağlamak, zimmetine para geçirmek ve araştırması için yasa dışı yollardan insan yumurtası satın almakla suçlanıyordu.



Kopyalama yoluyla insana ait kök hücre elde ettiğini öne sürdüğü çalışmasında verileri çarpıttığının belirlenmesi üzerine Hwang Woo-suk'un profesörlük unvanı elinden alınmıştı.

