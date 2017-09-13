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Sahte kimliklerle sim kart alan dolandırıcı tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sahte kimlikler kullanarak sim kart çıkardığı tespit edilen 26 yaşındaki Fatih Ünsal, gittiği bir GSM firmasında sahte kimlikle hat çıkarmak isterken polis tarafından yakalandı

13 Eylül 2017 14:29

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sahte kimlikler kullanarak sim kart çıkardığı tespit edilen 26 yaşındaki Fatih Ünsal, gittiği bir GSM firmasında sahte kimlikle hat çıkarmak isterken polis tarafından yakalandı. Ünsal, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Kayseri polisi sahte kimlikler kullanarak GSM firmalarından sim kartı çıkardığı belirlenen Fatih Ünsal\'ın peşine düştü. Serçeönü Mahallesi, Sivas Bulvarındaki bir GSM firmasında sahte kimlik kullanarak GSM hattı çıkarmaya çalışan dolandırıcı polis tarafından suç üstü yapılarak yakalandı. Fatih Ünsal\'ın üzerinde yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş 6 sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan ve yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği iddia edilen Fatih Ünsal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet sorgusunda ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde sahte kimlik kullanarak sim kartı alan dolandırıcı Ünsal\'ın soda içerek verdiği pozlar dikkat çekti.

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