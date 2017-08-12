Sahte kimliklerle 3 milyon liralık kanser ilacı vurgunu; çetenin bir üyesi yakalandı!

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çapa’da yangın söndürmeye giden itfaiye, evde piyasa değeri toplam 3 milyon 250 lira olan kanser ilaçları buldu. Emniyet güçleri evde yaptığı araştırmadan sonra kanser ilaçlarını bir çetenin sahte kimliklerle eczanelerden aldığını öğrendi. Dün gözaltına alınan evin sahibi serbest bırakılırken, çetenin bir üyesi ise tutuklandı.

çıkan çetenin, kanser hastalarına yazılan ilaç istihkakını sahte kimliklerle eczanelerden alarak yüzlerce kişinin hayatıyla oynadığı belirlendi. Ev sahibi doktor serbest kaldı, çetenin bir üyesi tutuklandı.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Fatih’teki bir dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler söndürüldü, duman dağılınca ise evde soğuk zincir şartlarında steril ortamlarda korunması gereken 2 bin 573 kutu kanser ve diyabet ilacı bulundu.

İncelemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilen sahte reçeteler karşılığında temin edildiği belirlenen ilaçların piyasa değerinin 3 milyon 250 bin TL olduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube ekipleri, organize vurgunu yapan çetenin peşine düştü.

Olay sonrası gözaltına alınan ve ‘olayla ilgisinin olmadığını, sadece evini kiraya verdiğini’ söyleyen ev sahibi Dr. M.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, ilaç çetesi üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.E.A.’yı gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yüzlerce hasta mağdur

Çete üyelerinin ilaç istihkaklarını çaldığı yüzlerce kanser hastasının mağdur olduğu öğrenildi. Hastalardan birinin, hiç gitmediği halde Şanlıurfa’daki bir hastaneden kimlik bilgileri kullanılarak reçete düzenlenip ilaçlarının alındığı tespit edildi. Ele geçirilen ilaçlar ise kimlerin adına alındığının tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi.

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