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Sahte kimlikle polisten kaçmaya çalıştı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 'dolandırıcılık' suçundan aranan 58 yaşındaki Mithat A

24 Ekim 2017 15:37

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da \'dolandırıcılık\' suçundan aranan 58 yaşındaki Mithat A., ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin, ruhsatlı olduğunu söylediği tabancanın ruhsatının da sahte olduğu belirlendi.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Kıbrıs Şehitler Caddesi\'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Güven Timleri, kontör dolandırıcılığı suçundan aranan Mithat. A.\'ya benzeyen bir kişiyi durdurdu. Kimliğini soran ekiplere, Mustafa A. adına düzenlenmiş kimliği gösteren şüphelinin üzerinde bir de tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada parmak izi alınan şüphelinin, dolandıcılık suçundan aranan Mithat A. olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, şüphelinin ağabeyi Mustafa A. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, ruhsatlı olduğunu söylediği tabancanın ruhsatının da sahte olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından Mithat A., \'dolandırıcılık\' ve \'resmi evrakta sahtecilik\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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