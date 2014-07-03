Sahte kimlikle işlem yapamayınca önce güvenliği, sonra polisi dövdüler!

Esenyurt Tapu Müdürlüğü'ne giderek başkasının kimliğiyle işini yaptırmaya çalıştığı fark edilen 2 kişi binadan çıkarılmaya çalışılırken güvenliği darp etti. Binadan zorla çıkarılan sahtekarlar daha kalabalık geri dönüp polise bıçakla saldırdı.

Polis kayıtlarına göre müteahhitlik işleriyle uğraşan Murat Y., birkaç arkadaşıyla birlikte 24 Haziran 2014 Salı günü Esenyurt Tapu Müdürlüğü’ne giderek kardeşi Adem Y.’ye ait dairenin satış işlemleri için kardeşinin kimliğiyle başvuruda bulundu. Harcını yatırdı. İşlemlerin bitme aşamasında kimlikteki kişiyle başvuranın aynı kişi olmadığı ortaya çıkınca işlemler durduruldu.

Hürriyet'in haberine göre işlemin yasal olmadığı konusunda uyarılan Murat Y., duruma tepki göstererek önce memurlarla daha sonra da yetkili müdür yardımcısıyla tartışmaya başladı. Murat Y. ve arkadaşları kendilerini Tapu Müdürlüğü’nden çıkarmaya çalışan özel güvenlik personelini de darp etti.

Binadan zorla çıkarılan bu kişiler “Göreceksiniz, tekrar geleceğiz” diyerek oradan ayrıldılar. Bunun üzerine görevli memurların çağırdığı polis ekipleri bina önüne geldi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sayıları 5-6’ya çıkan kişiler bina önüne geldi. Ancak polis bu kişilerin binaya girmesini engelledi.

Bunun üzerine gruptan bir kişi çevreye saldırırken cebinden çıkardığı bıçağıyla polis aracının dört tekerleğini de patlattı. Ardından kendisine biber gazıyla müdahale eden polis memuruna bıçak çekti. Tapu müdürlüğü önünde terör estiren kişilerin yaptıkları olay yerini gören güvenlik kameralarına yansıdı.

Tapu Müdürlüğü bu kişiler hakkında savcılığa sahtecilik ve görevli memura saldırı suçundan şikayette bulundu. Olaydan sonra darp raporu alan polisler de şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayda gözaltına alınan 2 kişi savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.

Olayın görgü tanıkları bina önünde sürekli kapkaç olaylarının yaşandığını, özellikle memur araçlarının camlarının patlatılarak navigasyon aracı, teyp, çanta gibi eşyaların çalındığını, bu tarz olayları her gün yaşadıklarını iddia etti.