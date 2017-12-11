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Sahte kimlik ve tanıtım kartlarıyla yakalanan dolandırıcı tutuklandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapalı ilçesinde, sahte kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Nuri Çomak, İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı

11 Aralık 2017 16:49

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Kapalı ilçesinde, sahte kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Nuri Çomak, İstanbul\'da yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerinden onlarca sahte kimlik ile asker, memur ve polis tanıtım kartı çıkan Çomak, tutuklandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Nuri Çomak\'ın sahte kimliklerle dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, resmi adresi Kapaklı\'nın Pınarça Mahallesi olduğu belirlenen Çomak\'ın İstanbul\'da olduğu tespit edildi. İstanbul ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Çomak\'ın üzerinde kendi fotoğrafını yapıştırdığı çok sayıda sahte kimlik, polis, asker ve memur tanıtım kartı ile sahte doktor raporları bulundu. İstanbul Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadesinin ardından Çomak, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Nuri Çomak\'ın Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça\'daki adresinin de sahte olduğu ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi. 

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