Sahte kanser ilaçları dünyaya Türkiye’den mi gitti?

T24 - Ortadoğu, Avrupa ve ABD’de satılan sahte kanser ilacının, Mısırlı bir aracı tarafından Türkiye’de satın alındığı iddia edildi.

SAWA isimli Mısır firması için çalışan Milad Kemal Ayad isimli aracı işadamı, Reuters’a, 167 kutu ilacı Türkiye’deki Suriyeli bir işadamından aldığını söyledi. Ayad, bunları alırken ilaçların sahte olduğunu bilmediğini de öne sürdü.

Sahte ilaçlar California, Teksas ve Illinois’ye kadar ulaştı. Piyasa değeri milyarlarca dolar olan ilacın orijinalini üreten firma, sahte ilaçların içlerinde tuz, nişasta ve bazı kimyasallar bulunduğunu belirtti.

Ortaya çıkarılan bu sahte ilaçlar sadece hapların değil, enjeksiyon yoluyla hastaya verilen ilaçların bile sahtesinin yapılabileceğini gösterdi. Dahası bu ürünler piyasaya gelene kadar o kadar çok tedarikçinin elinden geçiyor ki izlerini sürmek imkansız hale geliyor.

Ayad, Reuters’a yaptığı açıklamalarda, “Ben bu malları SAWA aracılığıyla bir Suriyeliden aldım. Elbette sahte olduklarını bilmiyordum” diye konuştu. Ayad, Suriyeli aracının kendisine gösterdiği paketteki ilaçların hakiki gibi göründüğünü de belirtti.

Söz konusu ilaçla ilgili daha önce de benzer sahtecilik vakaları yaşanmıştı. Üretici şirket yaptığı açıklamada, 2009 yılında Suriye’de sahte ürünler ele geçirildiğini söyledi.