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BBC Türkçe

Sahte Justin Bieber’a 931 ayrı cinsel suçlama

Avustralya polisine göre sanık dünya çapında 157 çocuğu istismar etti

09 Mart 2017 13:34

İnternette çocukları Justin Bieber olduğuna inandırarak onlara cinsel içerikli fotoğraflar çektiren bir adama 931 ayrı suçlama yöneltildi.

42 yaşındaki Avustralyalı fotoğrafların yanı sıra üç tecavüz vakasıyla da suçlanıyor.

Sanığa yöneltilen diğer suçlamaların içinde çocuk istismarı materyali üretmek, çocuk pornografisi için internet kullanmak gibi suçlamalar da yer alıyor.

Avustralya polisine göre sanık dünya çapında 157 çocuğu istismar etti.

Dedektif Jon Rouse, suçlamaların "gerçekten korkunç" olduğunu söylerken genç Justin Bieber hayranlarını ve ailelerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

"Çok sayıda çocuğun bu ünlü şahısla yazıştıklarına inanabilmesi, toplumumuzun çocukları online güvenlik hakkında nasıl eğittiği üzerine ciddi bir şekilde yeniden düşünmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor."

Avustralya polisi soruşturmaya başka uluslardan yetkililerin dahil olduğunu söylerken yerel basına göre bunlar ABD ve Almanya polisleri oldu.

Sanığın bilgisayarında yapılan aramada, çocukları istismar etmek için Facebook ve Skype gibi mecraları da kullandığı ortaya çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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