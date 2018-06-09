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Sahte imzayla sertifika veren güvenlik firmasına operasyon

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de emniyet yetkililerinin imzasını taklit ederek kursiyerlere özel güvenlik görevlisi sertifikası verdiği tespit edien S

09 Haziran 2018 16:12

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de emniyet yetkililerinin imzasını taklit ederek kursiyerlere özel güvenlik görevlisi sertifikası verdiği tespit edien S.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte imza ile özel güvenlik görevlisi sertifikası verdiği ihbar edilen kent merkezindeki bir güvenlik firmasına operasyon düzenledi. Emniyet yetkililerinin imzasını taklit ederek sertifika verdiği ve kursiyelerden 300-500 lira arası para aldığı ileri sürülen S.Ü. gözaltına alındı. S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik firması ise geçici kapatıldı.

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