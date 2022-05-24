Sahte imza davası: Enver Paralı'nın çocukları ve eşi, yüz milyonlarca liralık mirastan men edildi

İş insanı Enver Paralı’ nın yüz milyonlarca liralık mal varlığının sahte imzalarla devrine ilişkin olarak yürütülen davada ‘sahte evrak düzenlemek’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan 4 çocuğunun ve eşinin varislikten çıkarılmasına karar verildi.

Yüz milyonlarca liralık menkul ve gayrimenkulün akıbetinin bağlı olduğu dava dosyasına göre iş insanı Enver Paralı, 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. Yaklaşık 1.5 ay hastanede yattı. Bu süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı’nın yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri, borsa hisseleri ve hesabındaki yüklü miktardaki nakit para oğlu Galip Paralı’ya ve üçüncü şahıslara aktarıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, durumu fark edince savcılığa şikâyet etti. Savcılığın bilirkişilere hazırlattığı raporlarla yüzlerce milyon liralık devirlere dayanak olan imza ve belgelerin sahte olduğu anlaşıldı ve dava açıldı.

Dava süreci devam ederken şikâyetçi Torun Ömerhan Kuru ve avukatları İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Enver Paralı’nın davada yargılanan çocuklarının mirastan men edilmesini talep etti. Mahkeme 17 Mayıs’ta bu talebi kabul etti. Sahte belge tanzim ederek babaları Enver Paralı’nın malvarlığını aktaran oğlu ve kızlarının mirastan mahrum bırakılmasına karar verdi. Miras torunlara intikal edecek.