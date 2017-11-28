Sahte içkiyle 2 memurun ölümüne neden olan çaycıya, 33 yıl 4 ay hapis

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de sahte içki sattığı vergi memurları Ömer Çiçek (62) ile Mehmet Uzun\'un (57) ölümlerine neden olmakla suçlanan çay ocağı işletmecisi Yıldıray Arda (53), yargılandığı mahkemece 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 7 Mart\'ta meydana gelen olayda, Kırmızıtoprak Mahallesi\'nde çay ocağı işleten Yıldıray Arda, iddiaya göre, Eskişehir Vergi Dairesi\'nde icra memuru olarak görev yapan Ömer Çiçek ile Mehmet Uzun\'a sahte içki sattı. İçkiyi kullanan Çiçek evinde, Uzun da kaldırıldığı hastanede öldü. Otopside, iki memurun metil alkol zehirlenmesinden yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işletmecisi Yıldıray Arda\'yı gözaltına aldı. Arda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında, \'kasten öldürme, tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatlarını tehlikeye düşürme\' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Yıldıray Arda, bugün yapılan duruşmada, son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çektiği için jandarmalar tarafından duruşma salonuna tekerlekli sandalye ile getirilen Arda suçlamaları kabul etmedi. Polisin işyerinde bulduğu içkileri, çay ocağına gelen kişilerden satın aldığını söyleyen Arda, şöyle dedi:

\"2 kişi, kendilerinde kaçak içki olduğunu söyledi. Önce sıcak bakmadım. İçkilerin Bulgaristan\'da imal edildiğini ve İstanbul\'a getirildiğini söylediler. Günde bin şişe sattıklarını ve bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmeleri üzerine toplam 41 şişe rakı ve viski aldım. Ancak bu içkilerin hiçbirini satmadım. Mehmet Uzun ve Ömer Çiçek işyerime gelip çay içerlerdi. Onlara sahte içki vermedim. Ben suçsuzum. Ayağımdaki rahatsızlığım nedeniyle ameliyat olmam gerekiyor. Cezaevi şartları nedeniyle gerekli sağlık hizmeti alamıyorum. Kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığım bulunuyor. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.\"

Mahkeme heyeti, Yıldıray Arda\'yı 2 kişiyi \'olası kastla adam öldürmek\' suçundan toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



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