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SAHTE İÇKİYE SON KURBAN ANTALYA (A.A)

04 Temmuz 2011 14:13

-SAHTE İÇKİYE SON KURBAN ANTALYA (A.A) - 04.07.2011 - Bodrum'da çıktıkları tekne gezisinde zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan ve 14 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Victoria Nikoloeva, hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören ve 14 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Nikoloeva'nın saat 07.15'de kalbinin durduğu öğrenildi. Nikoloeva'nın hastanede tedavi gördüğü sürece başında bekleyen annesi Nudinia Nikoloeva'nın isteği üzerine 2 Rus doktor da Antalya'ya gelerek Victoria'nın tedavi sürecine katılmıştı. Bodrum'da 28 Mayıs tarihinde, Rus rehber grubu tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan rehberlerden Maria Shalyapina ve Aygul Zalyaeva Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, Alexander Zhbckov (28) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, ülkesine gönderilen 22 yaşındaki Marina Şevelyova ise Moskova'da hayatını kaybetmişti.  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Viktoria Nikoloeva'nın da 14 gün önce beyin ölümü gerçekleşmiş, yaşam destek ünitesine bağlı halde tutuluyordu. 

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