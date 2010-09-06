-SAHTE İÇKİYE 5 TUTUKLAMA ANTALYA (A.A) - 06.09.2010 - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği sahte içki operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Samsun'da düzenlediği sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 7'si savcılıkça serbest bırakıldı. Savcı tarafından ''Örgüt kurarak sahte içki üretme ve satma'' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Cem T, İlke S, Birol B, Remzi A. ve Erkan Ö. ise tutuklandı. Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yaklaşık 5 ay önce başlattığı çalışma sonucunda sahte cin, votka, viski ürettikleri ve satışını yaptıkları öne sürülen 13 kişi 2 Eylülde gözaltına alınmış, bunlardan biri sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında farklı tarihlerde toplam 115 bin şişe sahte içki ele geçirilmişti.