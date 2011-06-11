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SAHTE İÇKİYE 20 TUTUKLAMA MERSİN (A.A)

11 Haziran 2011 13:47

-SAHTE İÇKİYE 20 TUTUKLAMA MERSİN (A.A) - 11.06.2011 - Mersin'de bir depoda yaklaşık 7 bin şişe sahte içkinin ele geçirilmesiyle ilgili mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 20'si tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karacailyas Mahallesi'ndeki bir depoya 4 gün önce düzenlediği operasyonla ilgili soruşturma tamamlandı. Ele geçirilen 7 bin şişe kaçak içkiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra dün mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 20'si tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Haziran Salı günü Karacailyas Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlemişti. Depoda kaçak içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, satışa hazır, bandrolsüz yaklaşık 7 bin şişe içki ile çok sayıda boş şişe, kapak ve etiket ele geçirmişti. Ayrıca depoda bidonlar içinde sahte içki yapımında kullanılan bol miktarda saf su ile etil alkol ve kimyasal karışım bulunmuş, operasyon kapsamında Mersin, İstanbul, Aydın, Antalya ve Gaziantep'te toplam 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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