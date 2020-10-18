Sahte içkinin satıldığı büfe sahipleri kendilerini böyle savunmuş: Satıcı değil, içiciyiz

Sahte içkiden ölümlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında sahte içki satışından gözaltına alınanların ifadelerine yer verdi. Sahte rakının 7 can aldığı Kırıkkale'de ölümlerin kaynağı olarak gösterilen market sahibi ile 6 kişinin öldüğü Mersin'de gözaltına alınan büfe sahibi, "Satıcı değil, içiciyiz" diyerek kendilerini savunduğu ortaya çıktı. Bu iki ilde toplam üç kişi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Saymaz'ın köşesinde aktardığı bilgiler şöyle:

Sahte rakının yedi can aldığı Kırıkkale'de, ölümlerin kaynağı olarak “E… Market” adlı marketin sahibi 56 yaşındaki Özgün Uzar, dükkânı iki ay önce açtığını, müşterilerinin hijyen ve temizlik malzemesi olarak kullanmak için etil alkol sorduğunu ileri sürdü.

"Kendim içmek için yaptım"

Ancak dükkânında pet şişeler içine el yapımı alkoller bulundu. Uzar, içmek için el yapımı alkol ürettiğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Pet şişelerdeki el yapımı alkolleri kendim için yaptım. Aromasını Bademcik Mevkisi'nde karşılaştığım üç kişiden aldım. Onların içtiği, ne olduğunu bilmediğim şeyden aldım, kendi kullanımım için alkol ürettim. İş yerinde bulunmasının sebebi, kendi içimimdir. Gece 12'ye kadar iş yerinde olduğum ve arada kullanmak için tutuyordum.”

Ancak zehirlenenlerden Y.T., ifadesinde Uzar'ın arkadaşı S.Ü. ve Ö.Ö.'nün etil alkolle içki üretip sattığını söyledi. Taşkıran, “S. bizim olduğumuz alana el yapımı içkiyi satmak için geldi” dedi. Şüpheli S.Ü. ve Ö.Ö. tedavi görürken, Uzar ise “sağlık için tehlikeli madde bulundurmak” suçundan tutuklandı.

Kendi ürettiğini kabul etti, "Kimseye ikram etmedim veya satmadım" dedi

Mersin'de 6 insanın canına mal olan sahte içkinin Toroslar İlçesi'nde Hakan Büfe'den satıldığı saptandı. Büfe sahibi Ekrem Ay, internette bulduğu numarayı arayarak, Murat Fırtına ile görüştüğünü ve 3-4 kez etil alkol aldığını söyledi. Ay, geçen hafta dört bidon halinde 20 litre etil alkol aldığını ve 600 TL ödediğini anlattı.

Alkole; su, şeker ve anason katıp rakı ürettiğini kabul eden Ay, “20 litrelik etil alkolün yarısını rakı yaptım, 7-8 litresini bir haftalık sürede tükettim. Kimseye ikram etmedim veya satmadım” dedi. Ay, “Yaptığım alkolü kendim kullanırım. Satmak niyetiyle yapmıyorum” dedi.

Ay'ın oğlu Ürüncan da alkolü babası için satın aldığını ileri sürdü. Üç kişi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

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