-Sahte içkiden ölümlere 61'er yıl 8'er ay hapis cezası ANTALYA (A.A) - 11.11.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesinde alkol aldıktan sonra komaya giren 7 Alman öğrenciden 3'ünün ölümü, 4'ünün zehirlenmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar Cengiz ve Halil İbrahim Emmez kardeşlere toplam 61'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Kemer'e öğretmenleriyle tatile gelen Türk ve Alman 11 öğrenciden alkol alan Rafael Neca'nın (21) Antalya'da, Jean Piere Follkers (18) ve Jan Lange'nin (18) özel ambulans uçakla götürüldükleri Almanya'da ölümü, Dustin Krabbe (19), Hendrik Barkow (19), Vanessa Cwiklinksi (19) ile Vincent Fayerabend'in zehirlenmesiyle ilgili davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmasına, sahte içki üreterek olayın yaşandığı otele sattığı iddia edilen şirketin ortağı ve yöneticilerinden tutuklu sanıklar Cengiz Emmez ile kardeşi Halil İbrahim Emmez katıldı. Rafael Neca'nın babası Lars Neca ile Alman avukat Frank Echkhardt'ın hazır bulunduğu duruşmada, diğer Alman gençlerin ailelerini avukat Deniz Yıldırım temsil etti. Duruşmada söz alan Lars Neca, mahkemeye güvendiğini ve doğru kararın çıkacağından emin olduğunu söyledi. -Cezaları açıklandı- Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyetinin kararı okundu. Tutuklu sanıklar Cengiz ve Halil İbrahim Emmez kardeşlere, ''kasten insan öldürmek'' suçundan 3'er defa 16'şar yıl 8'er ay, ''basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde kasten yaralama'' suçundan 4'er defa 2'şer yıl 6'şar ay hapis, ''4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna muhalefet'' suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis olmak üzere toplam 61'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Vedat Karagülmez ve Taşkın Hisarlı ise ''belirli bir meslek veya sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla taksirle 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme'' suçundan 5'er yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçları sabit olmadığından diğer tutuksuz sanıkların beraatlerine karar verdi.