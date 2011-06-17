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SAHTE İÇKİDEN ÖLÜME 4 TUTUKLAMA ALANYA (A.A)

17 Haziran 2011 22:23

-SAHTE İÇKİDEN ÖLÜME 4 TUTUKLAMA ALANYA (A.A) - 17.06.2011 -  Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede alkol alan 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Bodrum'da Rus rehberlerin içkiden zehirlenmeleri ve 4'ünün ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait Alanya'da bulunan teknede yapılan denetimde numune olarak alınan şişelerdeki içeceklerin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine polisin gözaltına aldığı 4 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketi ortaklarından Önder Kabakçı (34) ve Alanya'da içecek dağıtımı yapan firmanın sahibi Sakıp Demirkol (48) ile firma çalışanları Tolga Depeharman (36), Ender Salman'ın (38), bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak, tütün ve alkollü içkiler kanununa muhalefet suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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