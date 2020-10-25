İzmir'de 5 kişi daha sahte içki yüzünden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kentte alkol zehirlenmesine bağlı ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. 9 Ekim'den beri 10 kentte 76 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Can Yılmaz içki içtikten sonra fenalaşarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 37 yaşındaki Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yine sahte içkiden zehirlenen Ali V. de tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Çeşme'de yaşayan Betül Yılmaz da sahte alkol tükettiği iddiasıyla fenalaşarak Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan Aksın (76) isimli kişi de, yine iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Aksın, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sahte alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen Mehmet Doğan da (35) Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 79’a yükseldi.

– İzmir: 35

– İstanbul: 10

– Aydın: 8

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 7

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1