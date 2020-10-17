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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

17 Ekim 2020 14:04

İzmir'de sahte içki nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki Şenol Yarar isimli vatandaş, 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yarar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

11 ilde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 57'ye yükseldi. 

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