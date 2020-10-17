Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki Şenol Yarar isimli vatandaş, 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yarar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

11 ilde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 57'ye yükseldi.