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Sahte içkiden bir ölüm daha

14 Mart 2021 14:39

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İlçede, evinde rahatsızlanan M.B. (42) Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Merkezefendi ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen M.B yaşamını yitirdi.

M.B'nin eşi Ö.B'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin eve 2 gün önce su şişesi içinde sahte içki getirdiğini ve bunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz ekim ayında sahte içkiden 89 kişi yaşamını yitirmişti.

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