Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü Tekirdağ'da 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da 7 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesinin ardından, sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı 15’e yükseldi.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen hafta perşembe gününden beri satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bugün sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı. 8’i entübe 15 kişinin tedavisinin Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. (DHA)

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