Sahte içkiden 34 kişinin ölmesinin ardından Rusya'da marketler, dolu şişe getirene yemek verecek

T24 Dış Haberler

Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 34'e yükselirken, yetkililer dolu içki şişelerini iade edenlere yemek vermeye başladıklarını bildirdi.

21 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığı Rusya'da, metanol içeren ucuz sahte içkiler, sıklıkla can kaybına sebep oluyor. Geçen hafta Orenburg bölgesinde 67 kişinin de sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Testler sonucunda bu kişilerin de içinde metanol bulunan içkiler tükettiği tespit edildi.

Alkollü içkilerde genel olarak etanol bulunuyor. Metanol çok az dozlarda bile ciddi zehirlenmelere ve hatta körlüğe sebep olabiliyor.

TASS'ın aktardığına göre ne kadar sahte içki satıldığını bilmeyen yetkiler, Orenburg'un doğusundaki marketlerin "kalitesi şüpheli içki" getirenlere karşılığında ücretsiz olarak gıda ürünleri vereceğini belirtti.

Yetkililer, verilecek gıda ürünlerinin değerinin içkinin fiyatından çok daha fazla olacağını ifade etti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Orenburg kolu, sahte içki ölümleriyle ilgili olarak 10 kişinin tutuklandığını ifade etti.

2016 yılında metanol içeren içkiler nedeniyle onlarca kişi ölmüş, Kremlin trajediden sonra "olayla yakından ilgileneceklerini" belirtmişti.