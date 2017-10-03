Sahte içki ve tütün ürünleri imha edildi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da son 1 yıl içinde ele geçirilen sahte ve gümrük kaçağı içki ile tütünler, polis ekiplerince imha edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Müdürlüğü ekipleri, yıl içerinde 19 farklı ev ve işyerinden yakalanan sahte ve kaçak içkiler ile tütün ürünlerini imha etti. Emniyetin önüne getirilen kamyonete yüklenen 600 litre sahte votka, 332 şişe farklı türlerde alkollü içki, 8 bin 240 makaron, 1057 yaprak sigara kağıdı, 427 puro, 370 paket sigara, 61 paket nargile tütünü ve 157 paket sünger filtre imha edilmek üzere Ortakent Mahallesi\'nde bulunan geri dönüşüm tesisine götürüldü. Ürünler, burada görevlilerin kontrolünde imha edildi. Sahte içkilerin şişeleri, görevliler tarafından tek tek kırılırken, kaçak tütün ürünleri ise pres makinasında imha edildi. Sahte içki şişeleri ise geri dönüşümde kullanılmak üzere tesis yetkililerince teslim alındı.



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