Sahte içki üretimine 9 tutuklama

Samsun'da sahte içki imalatı yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ay süren teknik takip sonucu geçen salı günü meyve suyu imalathanesi olan bir işyeri ile bir depoya baskın düzenlendi. Baskında Türkiye'de satışına izin verilen yabancı menşeli 2 bin litre şişelenmeye hazır sahte içki ve votka, 20 bin boş şişe, etil alkol, içki yapımında kullanılan bilye, paketleme tesisi düzeneği, doldurma tankları ve çok sayıda etiket ile bandrol ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgulamaları tamamlandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 12'si dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren sorgulama ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Cemalettin Uzun (40), Adem Ceylan (40), Süleyman Başta (53), Ali Ayla (39), Yüksel Özdel (43), Erhan Başta (29), Nizamettin Selçuk Gürses (27), Ahmet Vehbi Kadıoğlu (55) ve Mehmet Avcı (45) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

