Sahte içki spor adamının imalathanesinde yapılmış!

T24

Zonguldak’ta da 5 gözaltı

Bodrum’da 4 Rus rehberin sahte içkiden ölmesinin ardından harekete geçen polisin Mersin’de düzenlediği operasyonda sahte içki imalathanesi ortaya çıkarıldı. Depoda yapılan aramada 8 bin şişe sahte viski ve votka ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 21 kişi gözaltına alındı. İhbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Karacailyas Mahallesi’nde bir narenciye bahçesinin kenarındaki depoya baskın düzenledi. İncelemede depoda sahte viski ve votka imal edildiği ortaya çıktı.Olayla ilgili olarak Mersin’in tanınmış işadamlarının da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. İmalathanenin sahibinin Mersin Spor Adamları Derneği Başkanı Aydın Oğuz olduğu anlaşıldı. Derneğin adını çevreye Türkiye Spor Adamları Derneği olarak duyuran, kendisini de genel başkan olarak tanıtan Oğuz’un sorgusu sürdürülüyor. Sahte içkilerin Mersin, Adana ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu birçok çevre illerde piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.Polis, depo içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bandrolsüz 8 bin şişe votka ve viski ile binlerce boş şişe, kapak ve etiket de ele geçirdi. Ayrıca depo içinde 250 kilogramlık pet bidonlar içinde, sahte içki yapımında kullanılan bol miktarda saf su ile etil alkol ve kimyasal karışım bulundu.Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda da 2 binden fazla sahte votka ve viski ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, dün sabah il merkezi ile Gökçebey ilçesinde belirlenen depolara eşzamanlı olarak baskın düzenledi. Yurt dışından kaçak yollarla getirildiği belirlenen 2 binin üzerinde sahte viski ve votkaya el konuldu.