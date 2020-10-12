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Sahte içki satanlar 'olası kastla öldürmek'ten yargılanabilir

"Süreçte rol alan herkes ceza alır"

12 Ekim 2020 17:51

İzmir'de, sahte içkiden ölümlerle ilgili cezalara değinen Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, sahte içkiyi üreterek piyasaya süren kişilerin olası kastla öldürmek suçundan ceza alabileceklerini söyledi.

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