Sahte içki satanlar 'olası kastla öldürmek'ten yargılanabilir

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Erdem, İzmir, İstanbul, Muğla, Kırıkkale ve Mersin'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler sonrası olası cezalar hakkında konuştu.

Sahte alkol kullanan kişilerin ölümü sonucunda faillerin hangi suçtan yargılanacağını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "Bu tür maddelerin üretimini bırakın, tesislerinin kurulmasından başlayarak kullanımına bağlı olarak ölümün veya yaralamanın meydana gelmesine kadar her aşamada yaptırımlar söz konusu. Kaçak alkol imalatı veya bunların piyasaya sürülmesi nedeniyle bu kişilerin cezalandırılabilmesi için herhangi bir kişinin bu maddeler nedeniyle ölmüş veya bitkisel hayata girmiş olması gerekmiyor. Buna karşılık eğer bir ölüm olayı meydana gelmişse, imal edenler ve piyasaya sürenler 'olası kastla öldürmek' suçundan dolayı cezalandırılıyor" dedi.

Prof. Dr. Erdem, ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza alındığını da hatırlattı.

"Süreçte rol alan herkes ceza alır"

Üretiminden satışına kadar bu zincirdeki herkesin ceza alacağından bahseden Prof. Dr. Erdem, "Bu süreçte rol alan her kişi cezalandırılır. Hepsinde aynı suç söz konusu olur. Alkol kullanımına bağlı olarak ölüm meydana gelmemişse, kişi ömür boyu sakat kalmışsa, kör olmuşsa 'neticesi ağırlaşmış yaralama' ceza sorumluluğu ortaya çıkıyor. Bu suçun cezası da 5-20 yıl aralığındadır. Alkol ceza kanunu uygulaması bakımından bu gibi durumlarda, silah tanımındaki 6'ncı maddede zehirleyici nitelikteki kimyasallar var. Bu nedenle cezanın ayrıca ağırlaştırılması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)