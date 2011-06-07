-SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 22 GÖZALTI MERSİN (A.A) - 07.06.2011 - Mersin'de düzenlenen operasyonda, bir depoda yaklaşık 7 bin şişe sahte içkinin ele geçirildiği, olayla ilgili 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacailyas Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda kaçak içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, satışa hazır, bandrolsüz yaklaşık 7 bin şişe içki ile çok sayıda boş şişe, kapak ve etiket ele geçirdi. Ayrıca depoda bidonlar içinde sahte içki yapımında kullanılan bol miktarda saf su ile etil alkol ve kimyasal karışım bulundu. Operasyon kapsamında Mersin, İstanbul, Aydın, Antalya ve Gaziantep'te toplam 22 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.