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Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi

27 Ekim 2020 08:33

Sahte içki kaynaklı ölümlere yenileri eklendi. İzmir ve Tekirdağ'da 2 kişi, Bodrum'da bir kşi hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

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